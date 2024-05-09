Рада до кінця війни скасувала штрафи за неподання КІК-звітів
Верховна Рада у четвер, 9 травня, проголосувала за правку, що відтерміновує відповідальність за неподання звітів про КІК (контрольовані іноземні компанії) до кінця воєнного стану. Вона міститься у законопроєкті №10168-2, основні положення якого стосуються іншого питання – "чорного" експорту зерна, повідомив нардеп Ярослав Железняк із Голосу.
Підприємці, які структурували свій бізнес із використанням іноземних компаній, повинні були подати звіти про КІК до 1 травня (юридичні особи – до 1 березня). Якби штрафи не відтермінували, бізнесу могли загрожувати, на думку Європейської бізнес-асоціації, "драконівські фінансові санкції".
КІК – це контрольована іноземна компанія, зареєстрована за кордоном, що знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи – резидента України.
Відповідно до Податкового кодексу, резидент України зобов'язаний повідомляти Державну податкову службу про кожне пряме або опосередковане набуття частки в іноземній компанії, початок здійснення контролю над іноземною компанією, набуття майнових прав на частку в активах та їх відчуження тощо.
Ненадання особою, що контролює, звіту про КІК тягне за собою накладення великого штрафу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи, тобто понад 300 000 грн станом на 2024 рік.
Несвоєчасне подання контролером звіту про КІК тягне за собою накладення штрафу у розмірі одного прожиткового мінімуму за кожен календарний день неподання, але не більше 50 прожиткових мінімумів, тобто до 150 000 грн.
Правила щодо КІК додали до Податкового кодексу України у 2020 році, вони набрали чинності з 1 січня 2022 року. У 2023 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, які стосуються КІК, але їх так і не ухвалили; зараз Мінфін готує новий законопроєкт.
- 9 травня парламент України також вирішив послабити державний контроль нехарчової продукції.
- Цього ж дня Рада збільшила розміри штрафів для ухилянтів від мобілізації.