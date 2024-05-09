Китай потерял статус главного торгового партнера Германии. Держался в лидерах восемь лет
Соединенные Штаты обогнали Китай в качестве крупнейшего торгового партнера Германии по итогам первого квартала 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого статистического ведомства.
Товарооборот Германии с Китаем составил 60 млрд евро за отчетный период, с США – 63 млрд евро.
Импорт товаров в Германию из Китая в первом квартале упал почти на 12% в годовом исчислении, а экспорт немецких товаров в Китай сократился на 1% в первом квартале.
На долю США теперь приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее чем 6%.
Китай был основным торговым партнером Германии восемь лет подряд. По итогам 2023 года товарооборот между странами составил 253 млрд евро, превысив товарооборот Германии и США всего не несколько миллионов евро.
"Немецкий экспорт в США увеличился благодаря устойчивой американской экономике, в то время как экспорт в Китай и импорт из Китая упали", — подтвердил агентству экономист Commerzbank Винсент Стамер.
По его словам основная причина снижения показателей торговли — системный сдвиг в Китае: страна начала производить более сложные товары, которые раньше импортировала из Германии. В свою очередь немецкие компании стали больше производить товаров, которые раньше покупали в Китае.
В агентстве напоминают, что власти Германии не раз заявляли о желании снизить экономическое влияние Китая на внутренний рынок.
- По итогам 2023 года Китай впервые за семь лет сократил экспорт товаров.
- В январе 2024 года в Германии зафиксировано резкое увеличение экспорта. Немецкие товары скупал Китай.
- В феврале 2024 года Мексика впервые за 20 лет обошла Китай по экспорту товаров в США.