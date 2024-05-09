Китай потерял статус главного торгового партнера Германии. Держался в лидерах восемь лет

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Соединенные Штаты обогнали Китай в качестве крупнейшего торгового партнера Германии по итогам первого квартала 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого статистического ведомства.

Товарооборот Германии с Китаем составил 60 млрд евро за отчетный период, с США – 63 млрд евро.

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Импорт товаров в Германию из Китая в первом квартале упал почти на 12% в годовом исчислении, а экспорт немецких товаров в Китай сократился на 1% в первом квартале.

На долю США теперь приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее чем 6%.

Китай был основным торговым партнером Германии восемь лет подряд. По итогам 2023 года товарооборот между странами составил 253 млрд евро, превысив товарооборот Германии и США всего не несколько миллионов евро.

"Немецкий экспорт в США увеличился благодаря устойчивой американской экономике, в то время как экспорт в Китай и импорт из Китая упали", — подтвердил агентству экономист Commerzbank Винсент Стамер.

По его словам основная причина снижения показателей торговли — системный сдвиг в Китае: страна начала производить более сложные товары, которые раньше импортировала из Германии. В свою очередь немецкие компании стали больше производить товаров, которые раньше покупали в Китае.

В агентстве напоминают, что власти Германии не раз заявляли о желании снизить экономическое влияние Китая на внутренний рынок.

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