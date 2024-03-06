В Германии резкое увеличение экспорта. Немецкие товары скупает Китай
Экспорт товаров из Германии увеличился сразу на 6,3% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, хотя ранее прогнозировалось увеличение экспорта максимум на 1,5%. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.
В последний раз подобное месячное увеличение экспорта фиксировалось еще в середине 2020 года.
Значительный вклад в рост немецкого экспорта сделал Китай – 7,8% до 8,1 млрд евро в январе.
Продажа немецкий товаров в США и Великобританию сократилась: на 1,7% до 12,5 млрд евро и на 8,1% до 6,8 млрд евро соответственно.
Экспорт в Россию вырос за месяц на 1,6% до 700 000 млн евро. По сравнению с январем 2023 года немецкий экспорт в РФ снизился на 34,2%.
Основными покупателями немецких товаров остаются страны Евросоюза. Экспорт в страны еврозоны вырос на 7,7% до 52,7 млрд евро, в другие страны ЕС — на 11,7% до 23,2 млрд евро.
Всего Германия продала за рубеж товаров на 135,6 млрд евро. Импортировано в Германию товаров на 108 млрд евро. Внешнеторговый баланс закрылся в январе с профицитом в 27,5 млрд евро.
Рост экспорта может скорректировать прогнозы относительно роста немецкой экономики в 2024 году. Пока ожидается, что ВВП Германии увеличится всего на 0,2% по итогам года.
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