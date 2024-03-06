У Німеччині різке збільшення експорту. Німецькі товари скуповує Китай

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Експорт товарів із Німеччини збільшився одразу на 6,3% у січні порівняно з попереднім місяцем, хоча раніше прогнозувалося збільшення експорту максимум на 1,5%. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на дані Федерального статистичного відомства.

Востаннє таке місячне збільшення експорту фіксувалося ще в середині 2020 року.

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Значний внесок у зростання німецького експорту зробив Китай – 7,8% до 8,1 млрд євро у січні.

Продаж німецьких товарів у США та Велику Британію скоротився: на 1,7% до 12,5 млрд євро та на 8,1% до 6,8 млрд євро відповідно.

Експорт до Росії зріс за місяць на 1,6% до 700 000 млн євро. Порівняно із січнем 2023 року німецький експорт до РФ знизився на 34,2%.

Основними покупцями німецьких товарів залишаються країни Євросоюзу. Експорт до країн єврозони зріс на 7,7% до 52,7 млрд євро, до інших країн ЄС — на 11,7% до 23,2 млрд євро.

Всього Німеччина продала за кордон товарів на 135,6 млрд євро. Імпортовано до Німеччини товарів на 108 млрд євро. Зовнішньоторговельний баланс закрився у січні з профіцитом 27,5 млрд євро.

Зростання експорту може скоригувати прогнози щодо зростання німецької економіки у 2024 році. Поки що очікується, що ВВП Німеччини збільшиться лише на 0,2% за підсумками року.

Джерело: Destatis

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