Мексика впервые за 20 лет обошла Китай по экспорту товаров в США

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Мексика впервые с 2002 года вышла на первое место по объему экспорта товаров в США, опередив Китай. Об этом пишет The Los Angeles Times со ссылкой на данные американского министерства торговли.

Стоимость товаров, импортированных в США из Мексики, выросла почти на 5% за 2023 год до более $475 млрд. Стоимость китайского экспорта в США упала на 20% до $427 млрд.

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Падение китайского экспорта стало следствием стабильного ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Администрация Трампа начала вводить тарифы на китайский импорт в 2018 году, утверждая, что торговая практика Пекина нарушает глобальные торговые правила. Президент Байден сохранил эти тарифы после вступления в должность в 2021 году.

В качестве альтернативы переносу производства в Китай, которым уже давно занимались американские корпорации, администрация Байдена призвала компании искать поставщиков в странах-союзниках или возвращать производство в США. Нарушения в цепочках поставок, связанные с пандемией COVID-19, также заставили американские компании искать поставщиков ближе к Соединенным Штатам.

Мексика оказалась в числе бенефициаров растущего отказа американских компаний от китайских заводов.

При этом некоторые китайские производители открыли заводы в Мексике, чтобы воспользоваться преимуществами трехлетнего торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, которое разрешает беспошлинную торговлю в Северной Америке многими товарами.

В целом дефицит США в торговле товарами с остальным миром сократился в 2023 году на 10% до $1,06 трлн.

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