Мексика вперше за 20 років обійшла Китай з експорту товарів до США

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Мексика вперше з 2002 року вийшла на перше місце за обсягом експорту товарів до США, випередивши Китай. Про це пише The Los Angeles Times із посиланням на дані американського міністерства торгівлі.

Вартість товарів, імпортованих до США з Мексики, зросла майже на 5% за 2023 рік до $475 млрд. Вартість китайського експорту до США впала на 20% до $427 млрд.

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Падіння китайського експорту стало наслідком стабільного погіршення торговельних відносин між США та Китаєм.

Адміністрація Трампа почала запроваджувати тарифи на китайський імпорт у 2018 році, стверджуючи, що торгова практика Пекіна порушує глобальні торгові правила. Президент Байден зберіг ці тарифи після вступу на посаду у 2021 році.

Як альтернатива перенесенню виробництва в Китай, яким вже давно займалися американські корпорації, адміністрація Байдена закликала компанії шукати постачальників у країнах-союзниках або повертати виробництво до США. Порушення в ланцюжках постачання, пов'язані з пандемією COVID-19, також змусили американські компанії шукати постачальників ближче до Сполучених Штатів.

Мексика опинилася серед бенефіціарів зростальної відмови американських компаній від китайських заводів.

Водночас деякі китайські виробники відкрили заводи в Мексиці, щоб скористатися перевагами трирічної торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, яка дозволяє безмитну торгівлю в Північній Америці багатьма товарами.

Загалом дефіцит США у торгівлі товарами з рештою світу скоротився у 2023 році на 10% до $1,06 трлн.

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