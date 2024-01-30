У США рекорд з експорту озброєнь. Найбільший покупець — Польща

Постачання американського озброєння за державними контрактами зросли на 56% за 2023 рік

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Продажі американської зброї за кордон досягли рекордних $238 млрд у 2023 фінансовому році. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Уряд США напряму домовився про продажі на суму $81 млрд, що на 56% більше, ніж у 2022 році. Решта суми ($157,5 млрд, +2,5% до 2022 року) – продажі американських оборонних компаній.

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Найбільшим покупцем американських озброєнь за державними контрактами минулого року стала Польща, яка проводить модернізацію своєї армії. Польща купила гелікоптери Apache за $12 млрд, заплатила $10 млрд за високомобільні артилерійські ракетні системи (Himar), $3,75 млрд за танки M1A1 Abrams, і $4 млрд за інтегровані системи бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною.

Серед інших великих угод — купівля Німеччиною гелікоптерів Chinook за $8,5 млрд. Чехія купила літаки F-35 та боєприпаси на $5,6 млрд, Південна Корея — літаки F-35 на $5 млрд та гелікоптери Chinook на $1,5 млрд, Канада — літак P-8A за $5,9 млрд, Кувейт — зенітно-ракетні системи (NASAMS і MRADS) на $3 млрд, плюс військово-технічне обладнання на $1,8 млрд.

Серед комерційних постачань Держдепартамент відзначає продаж Італії вузлів для F-35 на $2,8 млрд, Індії обладнання на $1,8 млрд, та спільну закупівлю Норвегії та України ракетних систем класу "земля-повітря" (NASAMS) на $1,2 млрд.

"Цифри поточного року не дозволяють прогнозувати продажі наступного року, які можуть збільшитися або зменшитися через кілька факторів, зокрема коливання іноземних оборонних бюджетів, проблеми регіональної безпеки та зміни в юрисдикції з ліцензування оборонної торгівлі", — йдеться у звіті.

Німеччина вийшла на рекорд з експорту зброї. Продає не лише в Україну.

Оборонні компанії втрачають доходи від продажу зброї, попри зростання попиту – SIPRI.

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