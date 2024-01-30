В США рекорд по экспорту вооружений. Крупнейший покупатель — Польша

Поставки американского вооружения по государственным контрактам выросли на 56% за 2023 год

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Продажи американского оружия за рубеж достигли рекордных $238 млрд в 2023 финансовом году. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Правительство США напрямую договорилось о продажах на сумму $81 млрд, что на 56% больше, чем в 2022 году. Остальная сумма ($157,5 млрд, +2,5% к 2022 году) – продажи американских оборонных компаний.

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Самым крупным покупателем американских вооружений по государственным контрактам в прошлом году стала Польша, которая проводит модернизацию своей армии. Польша купила вертолеты Apache за $12 млрд, заплатила $10 млрд за высокомобильные артиллерийские ракетные системы (Himar), $3,75 млрд за танки M1A1 Abrams, и $4 млрд за интегрированные системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Среди других крупных сделок — покупка Германией вертолетов Chinook за $8,5 млрд. Чехия купила самолеты F-35 и боеприпасы на $5,6 млрд, Южная Корея — самолеты F-35 на $5 млрд и вертолеты Chinook на $1,5 млрд, Канада — самолет P-8A за $5,9 млрд, Кувейт — зенитно-ракетные системы (NASAMS и MRADS) на $3 млрд, плюс военно-техническое оборудование на $1,8 млрд.

Среди коммерческих поставок Госдепартамент отмечает продажу Италии узлов для F-35 на $2,8 млрд, Индии оборудования на $1,8 млрд, и совместную закупку Норвегии и Украины ракетных систем класса "земля-воздух" (NASAMS) на $1,2 млрд.

"Цифры текущего года не позволяют прогнозировать продажи в будущем году, которые могут увеличиться или уменьшиться из-за нескольких факторов, включая колебания иностранных оборонных бюджетов, проблемы региональной безопасности и продолжающиеся изменения в юрисдикции по лицензированию оборонной торговли", — говорится в отчете.

Германия вышла на рекорд по экспорту оружия. Продает не только в Украину.

Оборонные компании теряют доходы от продажи оружия, несмотря на рост спроса – SIPRI.

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