Оборонные компании теряют доходы от продажи оружия, несмотря на рост спроса – SIPRI

Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Доход от продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира составила $597 млрд в 2022 году, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Снижение — результат падения доходов от продажи оружия крупными компаниями США. Доходы существенно выросли в Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

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Полномасштабное вторжение России в Украину и геополитическая напряженность во всем мире способствовали резкому увеличению спроса на вооружение и военную технику в 2022 году. Однако, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за дефицита рабочей силы, растущих затрат и сбоев в цепочках поставок, утверждают авторы отчета.

"Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам. Однако были подписаны новые контракты, в частности на боеприпасы, от которых можно ожидать увеличения доходов в 2023 году и в последующий период", — прокомментировала Люси Беро- Сюдро , директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Доходы от продажи оружия 42 компаний США, входящих в топ-100, упали на 7,9% до $302 млрд в 2022 году. На их долю приходится 51% общих доходов от продажи оружия в топ-100. Из 42 американских компаний 32 зафиксировали падение доходов.

Доходы от продажи оружия 26 компаний из топ-100, базирующихся в Европе, выросли на 0,9% и достигли $121 млрд в 2022 году.

"Война в Украине создала спрос на технику, подходящую для войны на истощение, например, боеприпасы и бронетехнику. У многих европейских производителей этих товаров выросли доходы", — говориться в отчете.

В частности, рост доходов фиксируют оборонные компании Германии, Норвегии и Польши.

Доходы от вооружений 22 компаний из Азии и Океании выросли на 3,1% и достигли $134 млрд в 2022 году. Это второй год подряд, когда доходы азиатских компаний из топ-100 превышают доходы компаний из Европы.

Внутренний спрос и зависимость от местных поставщиков защитили азиатские оружейные компании от сбоев в цепочках поставок в 2022 году, объясняют в SIPRI.

Единственная украинская компания, вошедшая в топ-100, Украиская оборонная промышленность (Укроборонпром), сократила доходы от продажи оружия на 10% до $1,3 млрд в 2022 году.

Весной 2023 года отчет SIPRI показал, что Украина за год увеличила военные расходы на 640%. Это исторический рекорд.

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