Оборонні компанії втрачають доходи від продажу зброї, попри зростання попиту – SIPRI

Фото: пресслужба Укроборонпрому

Дохід від продажів зброї та військових послуг 100 найбільших оборонних компаній світу становив $597 млрд у 2022 році, що на 3,5% менше, ніж у 2021 році. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зниження – результат падіння доходів від продажу зброї великими компаніями США. Доходи істотно зросли в Азії, Океанії та на Близькому Сході.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітична напруженість у всьому світі сприяли різкому збільшенню попиту на озброєння та військову техніку у 2022 році. Однак, попри отримання нових замовлень, багато американських і європейських оборонних компаній не змогли суттєво наростити виробничі потужності через дефіцит робочої сили, дедалі вищі витрати та збої в ланцюжках постачань, стверджують автори звіту.

"Багато оборонних компаній зіткнулися з перешкодами під час адаптації виробництва до високоінтенсивних війн. Однак були підписані нові контракти, зокрема на боєприпаси, від яких можна очікувати збільшення доходів у 2023 році та у наступний період", – прокоментувала Люсі Беро-Сюдро, директорка програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Доходи від продажу зброї 42 компаній США, що входять до сотні найбільших, впали на 7,9% до $302 млрд у 2022 році. На їхню частку припадає 51% загальних доходів від продажу зброї серед перших 100. З 42 американських компаній 32 зафіксували падіння доходів.

Доходи від продажу зброї 26 компаній зі 100 найбільших, що базуються в Європі, зросли на 0,9% і досягли $121 млрд 2022 року.

"Війна в Україні створила попит на техніку, яка підходить для війни на виснаження, наприклад, боєприпаси та бронетехніку. У багатьох європейських виробників цих товарів зросли доходи", – йдеться у звіті.

Зокрема, зростання доходів фіксують оборонні компанії Німеччини, Норвегії та Польщі.

Доходи від озброєнь 22 компаній з Азії та Океанії зросли на 3,1% і сягнули $134 млрд у 2022 році. Це другий рік поспіль, коли доходи азійських компаній зі 100 найбільших перевищують доходи компаній із Європи.

Внутрішній попит та залежність від місцевих постачальників захистили азійські оборонні компанії від збоїв у ланцюжках постачання у 2022 році, пояснюють у SIPRI.

Єдина українська компанія, що увійшла до першої сотні, "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром), скоротила доходи від продажу зброї на 10% до $1,3 млрд у 2022 році.

Навесні 2023 року звіт SIPRI показав, що Україна за рік збільшила військові витрати на 640%. Це історичний рекорд.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем