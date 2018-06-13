Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В среду, 13 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,08/26,12*, к 12:00 котировки составили 26,125/26,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,08, максимальные – 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,115, максимальные – 26,16.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4134/0,4139, к 12:00 котировки составили 0,4142/0,4149.

Торги по евро начались с котировок 30,5971/30,6492, к 12:00 котировки составили 30,6734/30,7079.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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