Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В понедельник, 18 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,30/26,35*, к 12:00 котировки составили 26,33/26,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,30, максимальные – 26,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные – 26,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4161/0,4170, к 12:00 котировки составили 0,4152/0,4156.

Торги по евро начались с котировок 30,4580/30,5212, к 12:00 котировки составили 30,5349/30,5544.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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