Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В четверг, 21 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,34*, к 12:00 котировки составили 26,28/26,30.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные – 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,29, максимальные – 26,37.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4124/0,4136, к 12:00 котировки составили 0,4121/0,4126.



Торги по евро начались с котировок 30,3524/30,4411, к 12:00 котировки составили 30,3534/30,3844.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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