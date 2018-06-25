Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В понедельник, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,20*, к 12:00 котировки составили 26,16/26,175.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,16, максимальные – 26,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,175, максимальные – 26,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4128/0,4141, к 12:00 котировки составили 0,4158/0,4164.

Торги по евро начались с котировок 30,4176/30,4732, к 12:00 котировки составили 30,5025/30,5174.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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