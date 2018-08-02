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02.08.2018, 11:50

Минфин и ПриватБанк будут продавать госбонды в розницу

Минфин и ПриватБанк будут продавать госбонды в розницу

Министерство финансов и ПриватБанк тестируют продажу гособлигаций физлицам

Министерство финансов Украины и ПриватБанк тестируют продажу ОВГЗ для физлиц. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, ссылаясь на заявление и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой.

"Продукт тестируем в таком варианте, как есть (минимальный объем сделки - 1 млн грн), после чего запустим в розницу. Еще необходимы несколько нормативных изменений для такого запуска", - ранее рассказала Маркарова.

По данным Национального банка Украины, на 1 августа в собственности физических лиц находятся гособлигации на 3,98 млрд грн, в том числе номинированные в иностранной валюте - на 2,67 млрд грн.

Министерство финансов в первом полугодии привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,85 млрд грн, в том числе внешних – 2,7 млрд грн.

В рамках погашения госдолга Минфин выплатил 104,72 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – 23,76 млрд грн.

Программа управления госдолгом, которую правительство утвердило в начале этого года, предполагала размещение Минфином в 2018 году долговых инструментов на 231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках – на 108,2 млрд грн.

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Теги: Минфин, гособлигации, ПриватБанк
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