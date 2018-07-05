Минфин объяснил суть закона об управлении госбанками

Принятый парламентом законопроект о корпоративном управлении госбанками соответствует основам стратегического реформирования госбанков

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Министерство финансов на официальном сайте разъяснило суть закона о корпоративном управлении государственными банками.

Закон полностью соответствует обновленным основам стратегического реформирования государственного банковского сектора, отмечает Минфин.

Основы реформирования базируются на таких приоритетах:

внедрение стратегий для отдельных банков с целью восстановления их деятельности как стабильных, прибыльных учреждений, функционирующих на коммерческих началах; совершенствование эффективности модели управления государственными банками путем улучшения корпоративного управления, дисциплины и реализации стратегии;

внедрение эффективной платформы для работы с неработающими кредитами с целью уменьшения давления на балансы государственных банков;

внедрение планов выхода государства из владения банками для обеспечения повышения их стоимости.

В подготовке этого законопроекта принимали участие представители международных финансовых организаций - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, МФК, сообщает Минфин.