Минфин объяснил суть закона об управлении госбанками

Министерство финансов на официальном сайте разъяснило суть закона о корпоративном управлении государственными банками.
Закон полностью соответствует обновленным основам стратегического реформирования государственного банковского сектора, отмечает Минфин.
Основы реформирования базируются на таких приоритетах:
внедрение стратегий для отдельных банков с целью восстановления их деятельности как стабильных, прибыльных учреждений, функционирующих на коммерческих началах; совершенствование эффективности модели управления государственными банками путем улучшения корпоративного управления, дисциплины и реализации стратегии;
внедрение эффективной платформы для работы с неработающими кредитами с целью уменьшения давления на балансы государственных банков;
внедрение планов выхода государства из владения банками для обеспечения повышения их стоимости.
В подготовке этого законопроекта принимали участие представители международных финансовых организаций - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, МФК, сообщает Минфин.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.