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05.07.2018, 13:55

Минфин объяснил суть закона об управлении госбанками

Минфин объяснил суть закона об управлении госбанками

Принятый парламентом законопроект о корпоративном управлении госбанками соответствует основам стратегического реформирования госбанков

Министерство финансов на официальном сайте разъяснило суть закона о корпоративном управлении государственными банками.

Закон полностью соответствует обновленным основам стратегического реформирования государственного банковского сектора, отмечает Минфин.

Основы реформирования базируются на таких приоритетах:
внедрение стратегий для отдельных банков с целью восстановления их деятельности как стабильных, прибыльных учреждений, функционирующих на коммерческих началах; совершенствование эффективности модели управления государственными банками путем улучшения корпоративного управления, дисциплины и реализации стратегии;
внедрение эффективной платформы для работы с неработающими кредитами с целью уменьшения давления на балансы государственных банков;
внедрение планов выхода государства из владения банками для обеспечения повышения их стоимости.

В подготовке этого законопроекта принимали участие представители международных финансовых организаций - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, МФК, сообщает Минфин.

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Теги: банк, Минфин, законопроект
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