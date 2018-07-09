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09.07.2018, 18:12

Moody's улучшило прогноз развития украинской банковской системы

Moody

Агенство оценило качество активов и их прибыльность

Рейтинговое агенство Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный. 

Об этом сообщает finclub со ссылкой на заявление аналитика Moody's Investors Service Лев Дорф.

В Moody's считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 — 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.

«Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль», — сказал аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф.

Напомним, Ощадбанк выиграл исков к должникам на 40 млрд грн

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Теги: банковская система, Moody's
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