Moody's улучшило прогноз развития украинской банковской системы

Рейтинговое агенство Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный.
Об этом сообщает finclub со ссылкой на заявление аналитика Moody's Investors Service Лев Дорф.
В Moody's считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 — 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.
«Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль», — сказал аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф.
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