Наличные курсы: доллар растет, евро падает

В пятницу, 10 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 12,53 коп до 27,0760 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,97 коп – до 27,4407 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,21 грн, минимальный курс продажи – 27,33 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18,17 коп и составляет 30,9273 грн, средний курс продажи упал на 10,23 коп до 31,6670. Продать евро дороже можно за 31,28 грн, купить дешевле – за 31,47 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 3,708 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,6 коп и составляет 4,225 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,01 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)