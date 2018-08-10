Наличные курсы: доллар растет, евро падает

Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,97 коп – до 27,4407 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,21 грн, минимальный курс продажи – 27,33 грн.
Средний курс покупки евро упал на 18,17 коп и составляет 30,9273 грн, средний курс продажи упал на 10,23 коп до 31,6670. Продать евро дороже можно за 31,28 грн, купить дешевле – за 31,47 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 3,708 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,6 коп и составляет 4,225 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,01 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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