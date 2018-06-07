Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,10 коп до 25,9170 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,78 коп – до 26,2145 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,02 грн, минимальный курс продажи – 26,14 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,4 коп и составляет 30,4210 грн, средний курс продажи – вырос на 20,55 коп до 30,9885. Продать евро дороже можно за 30,6 грн, купить дешевле – за 30,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 3,845 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп и составляет 4,276 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,22 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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