Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 8 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,13 коп до 25,9280 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,62 коп – до 26,2195 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,07 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,18 коп и составляет 30,5345 грн, средний курс продажи – вырос на 12,20 коп до 31,1140. Продать евро дороже можно за 30,7 грн, купить дешевле – за 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,7 коп и составляет 3,789 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,271 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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