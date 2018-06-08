Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 8 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,60 коп до 25,9353 грн

Реклама Реклама

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,37 коп – до 26,2070 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,07 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,73 коп и составляет 30,5300 грн, средний курс продажи – вырос на 8,87 коп до 31,0807. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле – за 30,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,838 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,270 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,18 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.