Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 20 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,68 коп до 26,1445 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,02 коп – до 26,4775 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи – 26,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,53 коп и составляет 30,2270 грн, средний курс продажи – упал на 0,27 коп до 30,8480. Продать евро дороже можно за 30,54 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,6 коп и составляет 3,771 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп и составляет 4,214 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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