Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 1 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,60 коп до 25,8470 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 0,20 коп – до 26,1417 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,97 грн, минимальный курс продажи – 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,63 коп и составляет 30,0917 грн, средний курс продажи – вырос на 2,33 коп до 30,6633. Продать евро дороже можно за 30,37 грн, купить дешевле – за 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,826 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,257 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,12 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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