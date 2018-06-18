Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 15 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,80 коп до 26,0530 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,10 коп – до 26,3450 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,17 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,47 коп и составляет 30,1670 грн, средний курс продажи – упал на 1,80 коп до 30,7917. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,832 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 4,254 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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