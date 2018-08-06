Наличные курсы валют на 6 августа: доллар подорожал еще на 11 коп

В понедельник, 6 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,33 коп до 27,0547 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,53 коп – до 27,4793 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,25 грн, минимальный курс продажи – 27,26 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,10 коп и составляет 31,1870 грн, средний курс продажи вырос на 3,73 коп до 31,8933. Продать евро дороже можно за 31,51 грн, купить дешевле – за 31,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,901 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 4,359 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,28 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)