Наличные курсы валют на 6 августа: доллар подорожал еще на 11 коп

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,53 коп – до 27,4793 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,25 грн, минимальный курс продажи – 27,26 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,10 коп и составляет 31,1870 грн, средний курс продажи вырос на 3,73 коп до 31,8933. Продать евро дороже можно за 31,51 грн, купить дешевле – за 31,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,901 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 4,359 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,28 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.