Наличные курсы валют на 9 августа: доллар подорожал

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,23 коп – до 27,2910 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи – 27,2 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,60 коп и составляет 31,1090 грн, средний курс продажи вырос на 2,27 коп до 31,7693. Продать евро дороже можно за 31,29 грн, купить дешевле – за 31,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,6 коп и составляет 3,774 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,8 коп и составляет 4,261 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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