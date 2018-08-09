Наличные курсы валют на 9 августа: доллар подорожал

В четверг, 9 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,60 коп до 26,9507 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,23 коп – до 27,2910 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи – 27,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,60 коп и составляет 31,1090 грн, средний курс продажи вырос на 2,27 коп до 31,7693. Продать евро дороже можно за 31,29 грн, купить дешевле – за 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,6 коп и составляет 3,774 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,8 коп и составляет 4,261 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)