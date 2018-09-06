Наличный доллар продолжил дешеветь

Наличные курсы валют на 6.09.2018

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В четверг, 6 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,20 коп до 28,0917 грн.

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,83 коп – до 28,4367 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,25 грн, минимальный курс продажи – 28,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,37 коп и составляет 32,4720 грн, средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 33,1137. Продать евро дороже можно за 32,65 грн, купить дешевле – за 32,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,715 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп и составляет 4,229 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)