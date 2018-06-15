Наличный евро подешевел на 32 копейки

Наличные курсы валют: данные на 10:00

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В пятницу, 15 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,92 коп до 25,9825 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,83 коп – до 26,2800 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи – также 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 32,28 коп и составляет 30,2115 грн, средний курс продажи – упал на 18,78 коп до 30,8815. Продать евро дороже можно за 30,6 грн, купить дешевле – за 30,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 3,809 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 4,266 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,14 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,17 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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