Наличный курс: гривня ослабла на 5 копеек

В среду, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,93 коп до 26,0890 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,40 коп – до 26,3820 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – также 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,8 коп и составляет 30,3257 грн, средний курс продажи – вырос на 9,70 коп до 30,8937. Продать евро дороже можно за 30,53 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,813 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,220 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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