НБУ готовится рефинансировать банки

Банковская система в следующем году окончательно перейдет от чрезмерной ликвидности к дефицитной, прогнозируют в Нацбанке

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Нацбанк готовит изменения в “операционном дизайне” монетарной политики: основным инструментом регулятора станет ставка кредитов рефинансирования, которые НБУ выдает банкам. Об этом на брифинге рассказал замглавы НБУ Олег Чурий.

До сих пор рынок ориентировался на ставку по депозитным сертификатам НБУ, в которых банки размещали свободные средства. “Ликвидность банковской системы сужается, мы ожидаем, что в ближайшее банки окончательно перейдут от чрезмерной ликвидности к дефицитной и будут нуждаться в рефинансировании НБУ”, - отметил Чурий.

Как уточнил замглавы регулятора, процесс завершится “если не в ближайшие кварталы, то в следующем году”.

Нацбанк пока не определился, как именно будет влиять на рынок через ставку рефинансирования, добавил Чурий.

6 сентября НБУ объявил о втором к ряду повышении учетной ставки на 0,5 процентных пункта - до 18% годовых.