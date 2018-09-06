Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

НБУ повысил учетную ставку
06.09.2018, 15:10

НБУ готовится рефинансировать банки

НБУ готовится рефинансировать банки

Банковская система в следующем году окончательно перейдет от чрезмерной ликвидности к дефицитной, прогнозируют в Нацбанке

Нацбанк готовит изменения в “операционном дизайне” монетарной политики: основным инструментом регулятора станет ставка кредитов рефинансирования, которые НБУ выдает банкам. Об этом на брифинге рассказал замглавы НБУ Олег Чурий.

До сих пор рынок ориентировался на ставку по депозитным сертификатам НБУ, в которых банки размещали свободные средства. “Ликвидность банковской системы сужается, мы ожидаем, что в ближайшее банки окончательно перейдут от чрезмерной ликвидности к дефицитной и будут нуждаться в рефинансировании НБУ”, - отметил Чурий.

Как уточнил замглавы регулятора, процесс завершится “если не в ближайшие кварталы, то в следующем году”.

Нацбанк пока не определился, как именно будет влиять на рынок через ставку рефинансирования, добавил Чурий.

6 сентября НБУ объявил о втором к ряду повышении учетной ставки на 0,5 процентных пункта - до 18% годовых.

Читайте также

Снова с прибылью. Как банки закончили первое полугодие 16.08.2018Почему не проданы залоги Фирташа, Лагуна, Бахматюка: версия НБУ 06.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: нацбанк, банки, рефинансирование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 