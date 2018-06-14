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14.06.2018, 15:55

НБУ: Идентифицировать клиентов смогут не только банки

НБУ: Идентифицировать клиентов смогут не только банки

Нацбанк предлагает дать банкам право привлекать третьих лиц для идентификации клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает предоставить право банкам привлекать третьих лиц для осуществления идентификации клиентов. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Банкам разрешат привлекать компании или агентов, которые по поручению банка имеют право проводить распознавание, идентификацию и проверку клиентов.

Кроме этого, НБУ хочет позволить банковским учреждениям использовать систему BankID, которую регулятор разработал для упрощения процесса идентификации банковских клиентов.

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Теги: банк, НБУ
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