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26.07.2018, 18:40

НБУ изменил порядок обмена данными о валютных операциях

НБУ изменил порядок обмена данными о валютных операциях

Нацбанк обновил порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов банков

Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов и усовершенствовал отдельные требования к торговле валютой. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Во-первых, урегулированы вопросы обмена информации о валютных операциях клиента между уполномоченными банками и ликвидаторами банков или юридическими лицами, которые образовались в результате ликвидации банка по решению собственников.

Обмен информацией о незавершенных расчетах теперь будет осуществляться на бумажном носителе исключительно фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом). На сегодня этот обмен осуществляется только средствами электронной почты НБУ. При этом банки обязаны проверить достоверность полученной информации.

Во-вторых, банки смогут покупать валюту за средства клиентов для обмена на другую иностранную валюту, нужную для ВЭД, на межбанке или международном валютном рынке. Ранее такие операции могли проводиться исключительно на международном валютном рынке.

Кроме того, уточнены формулировки нормы, которая регламентирует форвардные контракты по покупке или продаже валюты. Банки смогут осуществлять такие операции с клиентами-резидентами, которые являются субъектами внешнеэкономической деятельности, или с другими уполномоченными банками.

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Теги: банк, НБУ, валюта
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