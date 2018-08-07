НБУ изменил правила проведения аудита банков

Национальный банк на три года получил право отстранять компанию, которая проводит внешний аудит банка

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Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября вводит порядок отстранения аудиторской фирмы от проведения аудита банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Отменяется право Нацбанка на ведение реестра фирм, осуществляющих внешний аудит банков.

В то же время, НБУ получил право в течение трех лет отстранять компанию, которая проводит внешний аудит банка.

Положение, утвержденное Нацбанком, определяет:

порядок информирования регулятора о выбранной для проведения внешнего аудита фирме; основания для решения об отстранении выбранной банком аудиторской фирмы;

порядок информирования Нацбанка и органа общественного надзора за аудиторской деятельностью о принятом регулятором решении.

Новые правила начнут действовать с 1 октября текущего года и до 6 февраля 2021 года.

В конце июня сообщалось, что главное управление Национальной полиции проверяет закупку работниками НБУ, ПриватБанка и Минфина консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в ПриватБанке. 15 февраля в Дарницкое управление полиции поступило постановление Дарницкого райсуда Киева по обращению от одного из народных депутатов о совершении уголовного преступления работниками НБУ и ПриватБанка в соучастии с работниками Минфина, а также компаний, проводивших расследование в ПриватБанке - Kroll Associates UK, AlixPartners Services UK, Hogan Lovells International.