Минфин утвердил ротацию таможенников для борьбы с "устойчивыми неформальными связями"
Министерство финансов в пятницу, 27 июня, утвердило порядок ротации должностных лиц таможенных органов, предусмотренный законом о реформировании Государственной таможенной службы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Ротация предусматривает временное перемещение на другую должность сроком не более чем на три месяца. Изменение стационарного рабочего места таможенника может происходить в пределах одной таможни или с переводом на другую с учетом уровня таможенных компетенций.
Общая продолжительность ротаций не может превышать шести месяцев в течение одного рабочего года.
Министерство финансов указывает, что ротация поможет выровнять нагрузку на должностных лиц таможенных органов, особенно расположенных в пунктах пропуска через государственную границу, и снизить коррупционные риски.
"[Ротация] будет предотвращать формирование устойчивых неформальных связей на конкретных таможенных постах", – пояснило министерство.
Ротация будет прописана в контрактах о прохождении службы.
Порядок предусматривает исключения для определенных категорий работников. Например, ротация не будет распространяться на беременных женщин и работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.
О результативности ротаций руководители таможен будут информировать руководителя Государственной таможенной службы.
- 17 октября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни по примеру Бюро экономической безопасности.
- В апреле 2025 года генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский, который также выполняет функции государственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, заявил, что реформу на 80-90% должно было финансировалась USAID. После того как новая администрация США фактически распустила это агентство, Украина вынуждена искать альтернативные источники финансирования.