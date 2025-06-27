Минфин утвердил ротацию таможенников для борьбы с "устойчивыми неформальными связями"

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Министерство финансов в пятницу, 27 июня, утвердило порядок ротации должностных лиц таможенных органов, предусмотренный законом о реформировании Государственной таможенной службы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ротация предусматривает временное перемещение на другую должность сроком не более чем на три месяца. Изменение стационарного рабочего места таможенника может происходить в пределах одной таможни или с переводом на другую с учетом уровня таможенных компетенций.

Общая продолжительность ротаций не может превышать шести месяцев в течение одного рабочего года.

Министерство финансов указывает, что ротация поможет выровнять нагрузку на должностных лиц таможенных органов, особенно расположенных в пунктах пропуска через государственную границу, и снизить коррупционные риски.

"[Ротация] будет предотвращать формирование устойчивых неформальных связей на конкретных таможенных постах", – пояснило министерство.

Ротация будет прописана в контрактах о прохождении службы.

Порядок предусматривает исключения для определенных категорий работников. Например, ротация не будет распространяться на беременных женщин и работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

О результативности ротаций руководители таможен будут информировать руководителя Государственной таможенной службы.