Кабмин решил изменить систему зарплат таможенников

Оклады таможенников будут зависеть от группы таможенных компетенций – насколько сложные знания и навыки, необходимые для должности

Источник: Гостаможня

Кабинет министров 23 мая запустил реформу зарплат в таможенных органах, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Зарплата таможенника будет состоять из должностного оклада (основа), надбавок (до 90% оклада) и премий (до 30% годового фонда оклада).

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При этом сам оклад будет зависеть от таможенных компетенций – насколько сложные знания и навыки необходимы для должности. На таможнях эта градация будет реализована через наличие должностей главного, старшего и государственного инспектора, а в аппарате Гостаможслужбы – через профессиональные уровни должности главного государственного инспектора: высокий, средний и базовый.

У инспекторов по профильным направлениям (таможенный контроль и оформление, аудит, предотвращение таможенных правонарушений) будут оклады выше, чем в других группах таможенных компетенций (правовое, финансовое, кадровое, материально-техническое обеспечение).

Но при этом оклады специалистов высокого уровня на непрофильных направлениях будут выше, чем должностные оклады работников среднего и базового уровня на профильных направлениях.

Вот как это будет выглядеть на примере Гостаможслужбы:

→ оклад специалиста высокого уровня на профильном направлении – 36 800 грн;

→ оклад специалиста высокого уровня на непрофильном направлении – 34 900 грн;

→ оклад специалиста среднего уровня на профильном направлении – 33 700 грн;

→ оклад специалиста базового уровня на профильном направлении – 30 500 грн.

На таможнях оклады будут несколько ниже.

IТ-специалисты будут получать на 35-45% больше из-за критической важности.

У главы Гостаможслужбы оклад составит 90 200 грн, у начальника таможни – 54 100 грн.

Оклады привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января.

Изменения заработают с 1 июня 2025 года.