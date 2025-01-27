"Искушений много". Бизнес-омбудсмен заявил о необходимости повысить зарплаты таможенникам

Роман Ващук (фото - LIGA.net)

Одним из путей преодоления коррупции на таможне должно стать повышение заработной платы работникам. Такое мнение бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук высказал в комментарии агентству Укринформ.

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"Не может человек, живущий на 500 долларов в месяц, работать с потоком на десятки миллионов долларов. Человек должен бояться за свое рабочее место. Не только по причинам возможного преследования стражами порядка, но и по личным причинам: потери заработной платы, благосостояния, пенсии. Искушений много, но баланс нужно найти", – заявил Ващук.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что уровень коррупции на таможне остается высоким в Украине не первый год.

"Мы должны посмотреть на результаты исследования НАПК по этому поводу. Мы не смотрим на это под таким углом. Однако, безусловно, ситуация разрыва между официальным благосостоянием работников таможни и соблазнами уже является проблемой издавна", – заявил Ващук.

Реформа таможни – один из ключевых "маяков" по программам помощи Украине. Она предусмотрена планом реформ по инструменту Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы, а также программой МВФ Extended Fund Facility.