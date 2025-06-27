Мінфін затвердив ротацію митників для боротьби зі "стійкими неформальними зв’язками"

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Міністерство фінансів у п'ятницю, 27 червня, затвердило порядок ротації посадових осіб митних органів, передбачений законом про реформування Державної митної служби. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Ротація передбачає тимчасове переміщення на іншу посаду строком не більше ніж на три місяці. Зміна стаціонарного робочого місця митника може відбуватися в межах однієї митниці або з переведенням до іншої з урахуванням рівня митних компетенцій.

Сукупна тривалість ротацій не може перевищувати шести місяців протягом одного робочого року.

Мінфін вказує, що ротація допоможе вирівняти навантаження на посадових осіб митних органів, особливо розташованих у пунктах пропуску через державний кордон, та знизити корупційні ризики.

"[Ротація] запобігатиме формуванню стійких неформальних зв’язків на конкретних митних постах", – пояснило міністерство.

Ротація буде прописана в контрактах про проходження служби.

Порядок передбачає винятки для певних категорій працівників. Наприклад, ротації не підлягатимуть вагітні жінки та працівники, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Про ефективність ротацій керівники митниць будуть інформувати керівника Держмитслужби.