НБУ оштрафовал банк группы "Континиум" и потребовал увольнений

БИС-Банк уволил главу правления

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В связи с рискованной деятельностью Национальный банк Украины наложил штраф и потребовал сменить главу правления банка бизнес-группы “Континиум” - ПАО "Банк инвестиций и сбережений".

Об этом говорится в сообщении НБУ от 27 июня.

"(Рисковая деятельность) заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, содержащих признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", – отмечает Нацбанк.

По его данным, указанные средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках, в том числе по счетам юридических лиц, которые также предоставили этим банкам документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.

НБУ также вынес письменное предостережение "БИС-Банку" за несвоевременное предоставление информации по запросу и представление недостоверной отчетности, нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе публичных деятелей или связанных с ними лиц, а также несвоевременное сообщение ответственного работника банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

"Кроме того, в связи с не обеспечением надлежащего исполнения руководителями "БИС-Банка" своих должностных обязанностей. НБУ принял решение требовать замены главы правления этого банка, члена правления банка, ответственного за проведение финансового мониторинга", – говорится в сообщении.

Ранее, 21 июня исполняющим обязанности председателя ПАО “Банк инвестиций и сбережений” (”БИС-Банк”) назначен член правления, финансовый директор Виталий Зинников.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Таким образом, Зинников сменил на этом посту Александра Омельченко, который уволился 20 июня по собственному желанию.

Омельченко находился на должности главы правления банка с февраля 2017 года.

“БИС-Банк” основан в 2005 году.

По данным Национального бака Украины (НБУ) на 1 января 2018 года, его крупнейшими акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов (9,7998%), Петр Дыминский (5,67%), Инна Москаленко (5,01%), Жанна Дыминская (4,33%), Валерий Горбатюк (4,19%). Большинство акционеров банка вместе с погибшим Игорем Еремеевым были сооснователями топливно-промышленной группы “Континиум”.