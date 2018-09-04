НБУ снова продал валюту банкам

Средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 грн за долл.

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Национальный банк Украины сегодня на валютном аукционе продал банкам $40,1 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 грн за долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах - $53,5 млн.

НБУ заявил, что готов сегодня на аукционе продать иностранной валюты объемом до $100 млн.

Напомним, за последнюю неделю гривня девальвировала к доллару на 40 копеек. В августе доллар подорожал на 1,41 грн.