Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Рейтинг возглавляют партии Тимошенко и Гриценко - Деминициативы
04.09.2018, 14:50

НБУ снова продал валюту банкам

НБУ снова продал валюту банкам

Средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 грн за долл.

Национальный банк Украины сегодня на валютном аукционе продал банкам $40,1 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 грн за долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах - $53,5 млн.

НБУ заявил, что готов сегодня на аукционе продать иностранной валюты объемом до $100 млн.

Напомним, за последнюю неделю гривня девальвировала к доллару на 40 копеек. В августе доллар подорожал на 1,41 грн. 

Читайте также

Снова с прибылью. Как банки закончили первое полугодие 16.08.2018Почему не проданы залоги Фирташа, Лагуна, Бахматюка: версия НБУ 06.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: доллар, валюта, НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 