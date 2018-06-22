НБУ укрепил гривню на 17 копеек

На 22 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2630,5365 грн за $100;
3035,1130 грн за 100 евро;
4,1239 грн за 10 руб РФ.
На 21 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2647,5945 грн за $100;
3065,3849 грн за 100 евро;
4,1617 грн за 10 руб РФ.
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