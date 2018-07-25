НБУ упростил привлечение внешних кредитов

Нацбанк смягчил регулирование операций по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украину

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Национальный банк Украины (НБУ) применил ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства с целью упрощения сферы регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украину. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ полностью автоматизирует процедуры регистрации и внесения изменений в договоры кредитования в иностранной валюте, заключенные резидентами-заемщиками.

Такие процедуры будет инициировать уполномоченный банк. Он направит соответствующий электронный документ в НБУ.

Кроме того, Нацбанк больше не будет требовать отдельной процедуры проверки документов, которая ранее проводилась, если соглашение о кредитовании имело признаки рискованной финансовой операции.

Упрощение будет действовать с 20 августа 2018 года.