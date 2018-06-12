НБУ за год применил к банкам 155 мер воздействия

В 2017 году безвыездной надзор Национального банка применил к банкам 155 мер воздействия, что меньше, чем в 2016 году - 158.
Как сообщает FinClub, в течение 2017 года инспекторы НБУ провели 64 инспекционные - 35 плановых и 29 внеплановых - проверки 59 банков.
В результате проверок 44 банка получили 62 письменных предостережения, 10 банков были признаны проблемными, а 9 - неплатежеспособными.
В 20 банках назначали куратора и устанавливали особенный режим контроля 21 раз, а 23 банка получили 24 штрафа.
Относительного одного должностного лица или собственника существенного участия был применен штраф. С 5 банками НБУ заключил письменное соглашение. Против 7 банков были применены ограничения или остановлены их операции.
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