Официальные курсы банковских металлов на 15.06.2018

Нацбанк Украины установил на 15 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото – 342245,46 грн;
серебро – 4432,44 грн;
платина – 235977,10 грн;
палладий – 265605,34 грн.
Напомним, на 14 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото – 338151,77 грн;
серебро – 4403,24 грн;
платина – 236946,58 грн;
палладий – 267773,15 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.