Официальные курсы банковских металлов на 15.06.2018

Золото и серебро дорожают

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Нацбанк Украины установил на 15 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 342245,46 грн;

серебро – 4432,44 грн;

платина – 235977,10 грн;

палладий – 265605,34 грн.

Напомним, на 14 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 338151,77 грн;

серебро – 4403,24 грн;

платина – 236946,58 грн;

палладий – 267773,15 грн.

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