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03.08.2018, 08:00

Курс НБУ: доллар превысил отметку в 27 грн

Курс НБУ: доллар превысил отметку в 27 грн

Нацбанк снизил официальный курс гривни еще на 5 копеек

На 3 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2701,1867 грн за $100;

3137,9686 грн за 100 евро;

На 2 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2696,2130 грн за $100;

3153,4907 грн за 100 евро;

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Теги: курс валют, курс нбу
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