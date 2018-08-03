03.08.2018, 08:00 Курс НБУ: доллар превысил отметку в 27 грн

Нацбанк снизил официальный курс гривни еще на 5 копеек Реклама Реклама На 3 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2701,1867 грн за $100; 3137,9686 грн за 100 евро; На 2 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2696,2130 грн за $100; 3153,4907 грн за 100 евро; Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Финансовая граница. Как банки помогают экспортерам и импортерам Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Реклама

Реклама