17.07.2018, 08:00 Официальный курс: гривня укрепилась

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки Реклама Реклама На 17 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2620,6838 грн за $100; 3071,4414 грн за 100 евро; 4,2096 грн за 10 руб РФ. На 16 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2623,3225 грн за $100; 3054,3344 грн за 100 евро; 4,2112 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах

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