Ощадбанк не смог забрать Укртелеком у Ахметова

Суд отказался удовлетворить иск Ощадбанка к компании Ахметова о взыскании 1,1 млрд грн долга

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29 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Ощадбанка и оставил без изменений решение Хозсуда от 2 марта сего года (в деле N910/14130/17), которым Ощадбанку также было отказано в удовлетворении иска к компании Рината Ахметова ЕСУ о взыскании 1,1 млрд грн задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций Укртелекома. Об этом пишет Finbalance.

Свои исковые требования Ощадбанк обосновывал тем, что Укртелеком не выполнил обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг N6026-ДД/2015 от 15 сентября 2015 года и не выкупил 15 марта 2017 у Ощадбанка облигации ЕСУ серии С на 1 млрд грн, которые в апреля 2013 года банк купил у ЕСУ (в марте 2017 года компания ЕСУ должна была, однако не сделала этого, то есть был допущен дефолт).

Согласно судебным материалам, ЕСУ передал в залог для Сбербанка 92,8% акций Укртелекома (договор залога N18315Z1 от 15 сентября 2015 года).

Ощадбанк просил суд определить способ реализации предмета залога путем проведения публичных торгов по начальной цене, которую установит судебный эксперт.

Отказывая Ощадбанку в удовлетворении иска, суд указал, что 92,8% акций Укртелекома, которые были переданы в залог для него (а также Укрэксимбанка), ЕСУ приобрел у Фонда госимущества в марте 2011 года. При этом решением Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года (которое Киевский апелляционный хозсуд в конце прошлого года оставил без изменений) был расторгнут договор купли-продажи акций.

Суд обязали ЕСУ вернуть указанный пакет акций Укртелекома государству и выплатить в пользу госбюджета пеню в размере $81,9 млн).

В своем решении от 2 марта Хозсуд Киева констатировал, что пакет акций подпадает под особый режим правового регулирования в соответствии с законом о приватизации. Суд отметил, что Ощадбанк не предоставил доказательств предварительного согласования с Фондом госимущества обращения взыскания на пакет акций.

Суд первой инстанции признал недостаточным основанием для удовлетворения иска письмо Фонда госимущества N10-33-13689 от 14 июля прошлого года о том, что банк имеет право обращать взыскание на акции Укртелекома без предварительного согласования органа приватизации.

"Учитывая расторжение в судебном порядке договора (о приобретении акций — ред.) в связи с невыполнением залогодателем (ЕСУ - ред.) своих обязательств по контракту, в связи с чем предмет залога подлежит возврату в государственную собственность,… обращение взыскания на ценные бумаги по договору залога залогодержателями осуществлено быть не может. Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании 1 099 696 741,64 грн", - говорилось в документе.

Киевский апелляционный хозсуд обратил внимание, что 10 апреля этого года суд апелляционной инстанции отказался удовлетворить жалобу Ощадбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда от 27 ноября прошлого года (дело N910/13249/17), которым был удовлетворен иск Укртелекома к Ощадбанку и расторгнут договор купли-продажи ценных бумаг от 15 сентября 2015 года.

Учитывая это, обращения взыскания на ценные бумаги истцом как залогодержателем осуществлено быть не может, постановил суд 29 мая сего года.

Напомним, 15 марта этого года Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил летнюю отсрочку на исполнение решения суда о взыскании с ЕСУ 850 млн грн облигационного долга.

2 мая Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил еще одну летнюю отсрочку на исполнение судебного решения о взыскании с ЕСУ 960 млн грн.