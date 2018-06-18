Ощадбанк оспорит решение суда по иску к компании Ахметова

Ощадбанк готовит кассационную жалобу на решение суда об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности с ЕСУ

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Государственный Ощадбанк готовит кассационную жалобу на решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности с компании ЕСУ. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Ранее сегодня сообщалось, что 29 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Ощадбанка и оставил без изменений решение Хозсуда от 2 марта сего года (в деле N910/14130/17), которым Ощадбанку также было отказано в удовлетворении иска к компании Рината Ахметова ЕСУ о взыскании 1,1 млрд грн задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций Укртелекома.

Пресс-служба банка сообщает также, что Хозяйственным судом. Киева вынесены решения от 2 августа 2017 года и от 14 сентября 2017 о взыскании с компании ЕСУ в пользу Ощадбанка более 960 млн грн и почти 850 млн грн, соответственно, задолженности по номиналу облигаций и купонного дохода. По обоим решением суда сроком на один год была применена отсрочка по выполнению решений.

Однако Верховный суд отменил отсрочку исполнения решений судов. Таким образом, Ощадбанк получил право на принудительное взыскание задолженности с компании Ахметова, подчеркивает пресс-служба.