Ощадбанк перечислил в госбюджет треть прибыли

Государственный Ощадбанк перечислил в бюджет 167,6 млн грн

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Ощадбанк по итогам 2017 года перечислил в государственный бюджет часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере 167,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отчисления осуществлены согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности" и постановлением Кабмина от 28 февраля 2018 №139 "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово хозяйственной деятельности в 2017 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства". Для Ощадбанка этот норматив составляет 30% чистой прибыли, полученной за 2017 год.

В банке напомнили, что прибыль за 2017 год составила 558,5 млн грн., что на 20,3% превышает результат предыдущего года.