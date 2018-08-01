Половина денежных переводов в Украину поступает через ПриватБанк

Из $1,2 млрд, которые украинцы получили из-за границы в течение первого полугодия, $628 млн было выплачено через ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным статистики, в пятерку стран, откуда с начала 2018 года поступило больше всего денежных переводов в Украину, вошли США, Израиль, Италия, Польша и Россия.
Из $2,39 млрд, которые, по данным НБУ, получили украинцы из-за границы в течение прошлого года, $1,19 млрд было выплачено через ПриватБанк.
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