Половина денежных переводов в Украину поступает через ПриватБанк

Через ПриватБанк украинцы в первом полугодии получили денежные переводы на $628 млн

Реклама Реклама

Из $1,2 млрд, которые украинцы получили из-за границы в течение первого полугодия, $628 млн было выплачено через ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным статистики, в пятерку стран, откуда с начала 2018 года поступило больше всего денежных переводов в Украину, вошли США, Израиль, Италия, Польша и Россия.



Почти 55% переводов за границу украинцы присылают с помощью сервисов ПриватБанка. По данным НБУ, в течение 2018 года за пределы Украины было отправлено $140 млн (в эквиваленте), из них через ПриватБанк - $77 млн. Здесь в пятерку вошли страны бывшего СССР и Китай.Фото: пресс-служба ПриватБанка

Из $2,39 млрд, которые, по данным НБУ, получили украинцы из-за границы в течение прошлого года, $1,19 млрд было выплачено через ПриватБанк.