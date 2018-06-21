Порошенко заполнил свою квоту в набсовете Укрэксимбанка

Президент Петр Порошенко назначил Алексея Перевезенцева членом набсовета государственного Укрэксимбанка. Об этом говорится в указе президента N174/2018 от 21 июня, который вступает в силу в день его опубликования.
Таким образом, глава государства полностью заполнил свою квоту из пяти представителей в набсовете банка, дав ему кворум - десять членов из 15.
Перевезенцев является государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли.
В наблюдательном совете Укрэксимбанка теперь десять членов: по пять от главы государства и правительства. Нет только пяти представителей Верховной Рады.
В совет входят: Роман Греба, Артем Шевалев, Оксана Маркарова, Олег Паракуда, Вячеслав Волошин, Тамара Смовженко, Сергей Балченко, Олег Батюк, Виталий Денисенко.
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